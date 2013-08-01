النفط الأميركي يرتفع عند التسوية بدعم تعاملات فنية

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي نحو 2% الأربعاء بدعم تعاملات فنية عززت المكاسب في أواخر الجلسة ليحقق أكبر مكاسب شهرية بالنقاط المئوية منذ نحو عام.

وعوضت بيانات أميركية قوية تأثير تقرير حكومي أظهر ارتفاع مخزونات النفط الأميركية رغم توقعات بانخفاضها.

وأظهرت بيانات تسارع النمو الاقتصادي الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني إلى 1.7%، على أساس سنوي، كما أضاف القطاع الخاص 200 ألف وظيفة في يوليو/تموز متجاوزا توقعات المحللين.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم شهر أقرب استحقاق 1.95 دولار للبرميل عند التسوية إلى 105.03 دولار. وارتفعت العقود نحو 9%، في يوليو/تموز وهي أكبر زيادة شهرية بالنقاط المئوية منذ 11 شهرا.

وبلغت العلاوة السعرية لمزيج برنت على الخام الأميركي 1.67 دولار للبرميل عند التسوية بعدما تراوحت خلال الجلسة بين 2.44 دولار و3.74 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود برنت تسليم شهر أقرب استحقاق 79 سنتا عند التسوية إلى 107.70 دولار للبرميل في تعاملات متقلبة، حيث ظلت أقرب إلى الاستقرار أغلب الجلسة.

