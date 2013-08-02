برنت يتجاوز حاجز 110 دولارات للبرميل منذ 4 أشهر

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت فوق 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل أبريل أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة مع تزايد التوقعات لتحسن الطلب العالمي على النفط بعد بيانات اقتصادية إيجابية ووسط تعطل للإمدادات من إفريقيا والعراق.

ونما قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في يوليو بأسرع وتيرة في عامين في حين سجل مؤشر صناعي في الصين زيادة فاقت التوقعات هذا الأسبوع.

وارتدت المصانع الأوروبية أيضا عن عامين من الانخفاضات في الإنتاج مما يشير إلى أن ركودا في منطقة اليورو ربما يقترب من نهايته.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من تعهدات من بنوك مركزية في أوروبا والبنك المركزي الأميركي بتيسير السياسة النقدية.

وصعدت عقود برنت لأقرب استحقاق 55 سنتا إلى 110.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ الثالث من أبريل.

ويتجه برنت إلى إنهاء الأسبوع على زيادة قدرها 2.6% بعد أسبوعين من الخسائر.

وارتفعت عقود الخام الأميركي الخفيف 75 سنتا إلى 108.64 دولار للبرميل متجها نحو إنهاء الأسبوع على مكاسب قدرها 3.7%.

