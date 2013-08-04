توقف ضخ النفط اليمني بعد هجوم على خط الأنابيب الرئيسي

أوردت وكالة الأنباء اليمنية أن مسلحين قبليين فجروا خط الأنابيب الرئيسي في اليمن في ساعة متأخرة من مساء السبت، لتتوقف عمليات ضخ النفط.

وكان اليمن استأنف ضخ النفط في خط الأنابيب في الأسبوع الماضي بعد إصلاحات استمرت عدة أيام إثر هجوم مماثل. وفي وقت سابق من العام كان الخط يضخ نحو 125 ألف برميل يوميا.

وتعرض خط الأنابيب الرئيسي في محافظة مأرب بوسط اليمن لتفجيرات عديدة منذ أوائل عام 2011. ويعتمد اليمن على صادرات الخام لدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من الإنفاق الحكومي.

ويريد رجال قبائل ساخطون من الحكومة تلبية العديد من المطالب المالية وغيرها منها الإفراج عن سجين واحد على الأقل اعتقلته قوات الأمن.