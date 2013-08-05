خام برنت يرتفع فوق الـ109 دولارات بعد بيانات صينية جيدة

ارتفع خام مزيج برنت فوق 109 دولارات للبرميل يوم الاثنين بعد بيانات صينية مبشرة، ولكن الأسعار ربما تتأثر بعد أن أشارت إيران والولايات المتحدة إلى رغبة جديدة في إنهاء الخلاف على برنامج طهران النووي.

وارتفع برنت خمسة سنتات إلى 109 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0257 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه إلى 108.30 دولار. وهبط سعر النفط الأميركي سنتين إلى 106.92 دولار بعد تراجعه إلى 106.01 دولار.

وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات صارمة على إيران، مما أدى إلى تراجع صادراتها من النفط بأكثر من النفط لإجبارها على وقف برنامجها النووي. وردت طهران بالتهديد بإغلاق طريق رئيسي يشحن معظم النفط المصدر من الشرق الأوسط.

وأدت المخاوف على الإمدادات وسط التوترات إلى الإبقاء على النفط فوق 100 دولار للبرميل معظم عام 2012 وهذا العام حتى على الرغم من أن ضعف الاقتصاد العالمي حد من نمو الطلب.

ونما قطاع الخدمات بالصين بعد انتعاش الطلبيات التجارية الجديدة عقب تراجع استمر عدة سنوات في علامة نادرة على المرونة.