واردات الهند من الخام الإيراني تهبط للنصف في يونيو

قال وزير النفط الهندي م.فيرابا مويلي، الثلاثاء، إن مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة تكرير في البلاد تهدف لخفض وارداتها من إيران بنسبة 23.4% على مدى السنة المالية التي تنتهي في مارس 2014 مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت بيانات لحركة الناقلات هذا الشهر أن واردات الهند من الخام الإيراني نزلت لأقل من النصف في يونيو الماضي مقارنة بها قبل عام لتصل إلى 140 ألفاً و800 برميل يومياً.

وخسرت إيران إيرادات بمليارات الدولارات نتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية عليها بسبب برنامجها النووي منذ بداية 2012. ويريد مشرعون أميركيون تشديد العقوبات بهدف خفض صادرات إيران إلى 500 ألف برميل يومياً أو أقل.

وقال الوزير في ردّ خطي للمشرعين إن الشركة استوردت 31 ألفاً و320 برميلاً يومياً في السنة المالية المنتهية في مارس، وإنها أبرمت عقداً مع طهران لشراء 24 ألف برميل يومياً في السنة المالية الحالية.

وأضاف أن الشركة استوردت نحو نصف الكمية المتعاقد عليها في الفترة من أبريل إلى يونيو بتكلفة قدرها 429 مليون دولار.