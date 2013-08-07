وزير: السعودية تبدأ تزويد مصر بالمنتجات النفطية

قال شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المملكة بدأت بإرسال المنتجات النفطية التي أعلنت عنها في إطار منحة لمصر بقيمة ملياري دولار، بدءاً من شهر أغسطس الجاري.

وأضاف إسماعيل في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية: "تسلمنا أولى شحنات السولار والبنزين مطلع الشهر الجاري، طبقاً لبرنامج عمل تم الاتفاق عليه بين الهيئة العامة للبترول ووزارة النفط وشركة أرامكو السعوديتين".

ولم يفصح الوزير عن عدد الشحنات من كل منتج، لكنه قال إن هذه المنتجات ستساعد على تلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية من الوقود.

وقال وزير البترول "بلا شك ستساعد شحنات السعودية والإمارات والكويت مصر على تقليل الضغوط المالية الكبيرة التي تستورد بها مصر المواد البترولية من الخارج".

وتستورد مصر منتجات بترولية بقيمة 600 مليون دولار شهرياً، من بينها 300 مليون دولار ممولة من جانب البنك المركزي المصري، والباقي من الهيئة العامة للبترول.