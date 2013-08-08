النفط الأميركي يتربع فوق 104 دولارات للبرميل

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أوائل التعامل في آسيا الخميس فوق 104دولارات للبرميل، وذلك قبل نشر بيانات اقتصادية من الصين قد تنطوي على مؤشرات مستقبل الطلب بعد تراجعها على مدى 4 جلسات متأثرة بانحسار المخاوف بشأن الإمدادات وقلق المستثمرين لاحتمال تقليص إجراءات التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.

وفي أوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفع سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم سبتمبر 16 سنتا إلى 104.53 دولار للبرميل.

وزاد سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 11 سنتا إلى 107.55 دولار للبرميل.

