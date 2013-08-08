مساعدات بترولية بـ3.22 مليار دولار لمصر من الخليج

قررت السعودية والكويت والإمارات منح مصر شحنات شهرية من المنتجات البترولية، وفقاً لما أوردته اليوم السابع.

وفي هذا الصدد، قال مصدر بالهيئة العامة للبترول في مصر إن المساعدات الخليجية لمصر مستمرة، وجار استلام شحنات بترولية من السعودية والكويت والإمارات، لافتاً إلى أن هذه الدول قررت منح مصر مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار و220 مليون جنيه في صورة شحنات سولار وبنزين وخام وبوتاجاز، يتم استلامها طبقا لجدول زمني.

وأشار المصدر إلى أن الكويت قررت منح مصر مساعدات في صورة خام وسولار بقيمة 1 مليار دولار، حيث تم التعاقد على إرسال 15 شحنة سولار، بقيمة 550 مليون دولار، وتم إرسال شحنتين خلال شهر يوليو بكميات تصل إلى 35 ألف طن لكل شحنة وباقي 13 شحنة سيتم استلامها تباعا، طبقا لجدول زمني موضوع مع الهيئة والحكومة الكويتية.

وقال المصدر، إن أول شحنة خام كويتي من المقرر أن تصل إلى مصر خلال الأسبوع الجاري، لتنتهي مواعيد استلام الخام الكويتي خلال شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث تصل قيمة شحنات الخام المهداة من الكويت، والتي تصل إلى 4 ملايين برميل خام إلى 450 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أن السعودية قررت أيضا دعم مصر من خلال تقديم عدد من شحنات السولار والبنزين والبوتاجاز بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى إرسال الإمارات مساعدات بترولية بقيمة 220 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أن الإمارات أرسلت 7 شحنات، منها 4 شحنات سولار، و2 بنزين، و1 مازوت، مع وجود وعود بإرسال كميات أخرى من المنتجات البترولية إلى مصر.

