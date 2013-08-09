تراجع صادرات "أوبك" لأدنى مستوى في 4 أسابيع

قال محلل إن صادرات النفط المنقولة بحراً من دول منظمة أوبك، عدا أنغولا والإكوادور، ستتراجع 740 ألف برميل يومياً في الأسابيع الأربعة حتى 24 أغسطس.

وذكرت مؤسسة "أويل موفمنتس" الاستشارية البريطانية، في تقديرها الأسبوعي، أن "الصادرات ستصل إلى 23.69 مليون برميل يومياً في المتوسط، مقارنة مع 24.43 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأربعة حتى 27 يوليو".

وأضافت أن "تراجع الشحنات هو الأكبر، منذ فترة الأسابيع الأربعة المنتهية في 29 ديسمبر من العام الماضي".

وقال المحلل في "أويل موفمنتس" روي ميسون، إن "صادرات الموسم بدأت متأخرة، وعوضت تأخرها سريعاً ثم بدأت تستقر".

وتضخ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية. واتفقت المنظمة المؤلفة من 12 عضواً، خلال اجتماع في فيينا في مايو، على إبقاء هدف الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً لنهاية عام 2013.

