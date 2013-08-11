السعودية ترفع إنتاجها النفطي لـ10 ملايين برميل في يوليو

قال مصدر في صناعة النفط إن المملكة العربية السعودية أنتجت نحو عشرة ملايين برميل يوميا من النفط في يوليو/تموز ارتفاعا من 9.6 مليون برميل في يونيو/حزيران.

وأضاف أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم زودت الأسواق المحلية والخارجية بإجمالي 9.99 مليون برميل يوميا، وحين تقل الإمدادات عن الإنتاج عادة ما يجري تخزين الكمية المتبقية.

وزودت السعودية السوق بنحو 9.6 مليون برميل يوميا في مايو/أيار و9.3 مليون برميل في أبريل/نيسان.

وعادة ما يرتفع إنتاج الخام خلال فصل الصيف لتزويد محطات توليد الكهرباء المحلية باحتياجاتها من الوقود لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.