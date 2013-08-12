مانجالور الهندية تترقب شحنة نفط إيرانية بعد توقف 4 أشهر

قالت مانجالور الهندية للتكرير والبتروكيماويات الاثنين، إنها تتوقع استلام شحنة نفط إيرانية بحلول بداية الأسبوع المقبل ستكون الأولى التي تشتريها الشركة من إيران منذ أبريل.

ومن شأن استئناف الشركة استيراد الشحنات الإيرانية أن يعزز واردات الخام الإيراني المتناقصة إلى الهند بعد أن انخفضت إلى أقل من النصف في يونيو مقارنة بمستواها قبل عام. وكانت مانجالور أكبر مشتر هندي للخام الإيراني حتى أوقفت وارداتها في أبريل.

وقال ب.ب. أبادهيا العضو المنتدب للشركة "تم تحميلها (الشحنة) في (جزيرة) خارج يومي الثامن والتاسع من الشهر الحالي ومن المرجح أن تصل مانجالور" بنهاية الأسبوع الحالي، مضيفا أن الشركة تعتزم استيراد 4 شحنات من النفط الإيراني هذا الشهر.

وأضاف أن الخام الإيراني هو الأنسب لمصفاة شركته لكن مانجالور ستعالج خامات أخرى أيضا فور تجهيز وحدة لمعالجة النفط في غضون شهرين تقريبا.

وتدير مانجالور التابعة لمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا في ولاية كارناتاكا بجنوب البلاد.

وفقدت إيران إيرادات تقدر بمليارات الدولارات منذ بداية 2012 بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقف برنامجها النووي.