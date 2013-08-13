مرفأ "السدر" الليبي يستأنف تصدير النفط الأسبوع الجاري

قال عمر شكمك نائب وزير النفط الليبي إنه يمكن استئناف صادرات الخام من مرفأ السدر في موعد غايته يوم الخميس مع توصل العمال والسلطات المحلية إلى اتفاق لإنهاء إضراب أوقف العمليات على مدى الأسبوعين الأخيرين.



ويشهد البلد عضو منظمة أوبك أسوأ تعطيلات بقطاعه النفطي منذ حرب عام 2011 بسبب احتجاجات عمالية وإضرابات شملت معظم المنشآت الرئيسية.



وقال شكمك "قرروا استئناف العمليات.. يمكن اعتباره (السدر) مفتوحا"، مضيفا أنه يتوقع تحميل أول شحنة قرب 15 أو 16 أغسطس حيث يجب أولا استئناف الإنتاج ووضع جدول تحميلات جديد.



وقال "راس لانوف مازال متوقفا، لكن إذا أعيد تشغيل السدر فقد يتبعه رأس لانوف."



وصادرات النفط الخام من السدر وراس لانوف متوقفة منذ أواخر يوليو بعد أن أوقف حراس مسلحون العمليات احتجاجا على الأجور وبسبب شكاوى أخرى. وتبلغ طاقة الميناءين حوالي 600 ألف برميل يوميا أي أقل بقليل من نصف إجمالي طاقة التصدير في ليبيا والتي تتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا.



وقال شكمك إن من المتوقع أن يظل ميناء مرسى الحريقة مغلقا أما مصادرات النفط الخام لنهاية الأسبوع لكن مع إمدادات محلية محدودة.



وقال "تم تحميل شحنة من زيت الوقود أمس للشحن الداخلي.. المرفأ مفتوح داخليا فقط ولا أتوقع شحنات من الخام هذا الأسبوع."



وقال إنه "لا يوجد تقدم حتى الآن" في ميناء الزويتينة المغلق منذ منتصف يوليو بسبب الإضرابات.



وخفضت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الإنتاج إلى حوالي 60 ألف برميل يوميا بسبب إغلاقات الموانئ.



وأضاف أن موانئ الزاوية ومرسى البريقة ومليتة تعمل وأن إنتاج النفط تحسن إلى حوالي 700 ألف برميل يوميا.