برنت ينخفض باتجاه 109 دولارات للبرميل

تراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت باتجاه 109 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع تخوف المستثمرين من أن البنك المركزي الأميركي قد يبدأ تقييد برنامجه للتحفيز الاقتصادي بحلول سبتمبر/أيلول، لكن القلق بشأن الإمدادات يدعم الأسعار.

وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق 51 سنتاً إلى 109.31 دولار للبرميل في بداية التعاملات، بينما انخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف 46 سنتاً إلى 106.37 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت عقود برنت قد صعدت لثالث جلسة على التوالي يوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي أسبوعين عند 110.06 دولار للبرميل.

وتنتظر الأسواق بيانات مهمة عن نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.