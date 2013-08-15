برنت يقفز اتجاه 111 دولارا.. رغم التخوف من أحداث مصر

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت باتجاه 111 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية الخميس مدعومة بهبوط في مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع إعلان الحكومة المصرية حالة الطوارئ في أعقاب اشتباكات دموية بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي يخشى المستثمرون أن الاضطرابات قد تعطل طرقا رئيسية للإمدادات مثل قناة السويس أو قد تمتد إلى دول رئيسة منتجة للنفط.

وقال كارل لاري رئيس شركة "أويل آوت لوك آند أوبينينز" للاستشارات النفطية ومقرها هيوستون إن مصر قد لا تكون منتجا كبيرا للنفط لكن قناة السويس معبر مهم ليس فقط لتدفقات النفط بل أيضا السلع، إذا حدث أي تعطل أو إذا نتج عن العنف إغلاق القناة فسيكون لذلك تأثير شديد جدا."

وقالت مصادر ملاحية إن قناة السويس والموانئ المصرية تعمل بشكل عادي على الرغم من الاضطرابات في البلاد.

