العروسي: 1.6 مليار دولار خسائر ليبيا من وقف تصدير النفط

قال وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي إن كل الموانئ الليبية مغلقة ماعدا الزاوية في الغرب، مضيفاً أن ليبيا خسرت 1.6 مليار دولار في صورة مبيعات نفطية مفقودة منذ 25 من يوليو وحتى اليوم.

وأكد نائبه عمر الشكماك أن المفاوضات لاستئناف الصادرات من السدر أكبر ميناء نفطي في ليبيا قد باءت بالفشل.

من جهته قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في مؤتمر صحافي في طرابلس إن ليبيا ستستخدم كل الوسائل اللازمة بما فيها القوة العسكرية لمنع حراس الأمن المضربين في موانئ ليبيا الرئيسية من بيع نفطها الخام بشكل مستقل عن الدولة.

وكانت الإضرابات في أكبر ميناءين في ليبيا قد تسببت في هبوط الإنتاج والصادرات إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.

وأوضح زيدان أن زعيم المحتجين إبراهيم حضران - وهو الرئيس الإقليمي لحرس المنشآت النفطية - يريد بيع النفط بشكل مستقل عن المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية الليبية.

وأضاف "قائد المحتجين يريد تصدير النفط لحساب مجموعته وأنهم لا يريدون تقديم تنازلات، إذا جاءت أي ناقلة إلى الميناء لتحميل النفط فسنستخدم كل الوسائل لمنعها"، موضحا أن هذا قد يتضمن استخدام الجيش أو البحرية أو القوات الجوية.

