برنت يتماسك فوق 110 دولارات للبرميل بسبب اضطرابات مصر

استقرت أسعار خام مزيج برنت فوق 110 دولارات للبرميل يوم الاثنين بعد أن سجل في الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع مئوي أسبوعي له منذ النصف الأول من يوليو/تموز في الوقت الذي زادت فيه الاضطرابات في مصر من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

لكن المستثمرين مازالوا يلزمون الحذر في الوقت الذي انتظروا فيه الحصول على مزيد من المؤشرات بشأن الوقت الذي تعتزم فيه الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم تقليص برنامجها للتحفيز النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار تعاقدات برنت لشهر أكتوبر تشرين الأول ثمانية سنتات إلى 110.48 دولار بحلول الساعة 4:05 بتوقيت غرينتش، وارتفع برنت لأعلى مستوى له منذ أربعة اشهر مسجلا111.53 يوم الخميس بسبب الخوف من احتمال أن تؤثر أعمال العنف في القاهرة على قناة السويس وهي ممر رئيسي للنفط.

وارتفع سعر الخام الأميركي لتسليم سبتمبر/أيلول سنتين إلى 107.48 دولار.