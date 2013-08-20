قطر ترسل شحنة ثانية من الغاز المجاني إلى مصر

أرسلت قطر شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، هي الثانية من الشحنات الخمس التي تعهدت الدولة الخليجية بإرسالها، حسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنه في "إطار تنفيذ توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن توفير المساعدة للشعب المصري الشقيق، تمت في ميناء رأس لفان عملية تحميل شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري المخصصة للتخفيف من أزمة نقص المحروقات التي تواجه جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال فصل الصيف". وقد غادرت الشحنة يوم الجمعة التاسع من أغسطس بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن "هذه الكميات من الغاز الطبيعي المسال ستساهم في التخفيف من حدة أزمة الطاقة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك من خلال توفير إمدادات إضافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء التي تواجه نقصاً في الغاز خلال فترة الصيف، والتي يتزايد فيها استهلاك الطاقة"، وفقاً لرويترز.

وكانت قطر تعهدت في يونيو الماضي، بأن تقوم بتوفير خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال كمنحة لمصر.

ووعدت قطر بحزمة مساعدات لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار، بينما وديعة بأربعة مليارات دولار، ومنحة قدرها مليار دولار.

وقال وزير الخارجية القطري، خالد العطية، الأحد، من باريس "لم تساعد قطر أبداً طرفاً مصرياً أو حزباً سياسياً مصرياً. والمساعدة كانت دائماً تقدم إلى مصر".