500 مليار دولار إنفاق الصين على واردات النفط

توقع خبراء في شؤون النفط أن تتجه الأسعار للارتفاع خلال أكتوبر المقبل، وذلك بسبب ارتفاع الطلب بعد استنزاف جزء كبير من مخزون النفط الأميركي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ارتفاع الواردات الصينية. وبحسب الخبراء فإن سعر النفط سيتعزز فوق 104 دولارات مع دخول موسم الشتاء المقبل.

وعلى صعيد متصل، قالت شركة استشارات الطاقة "وود ماكنزي" في تقرير نشر، اليوم الثلاثاء، وأوردته وكالة "رويترز" إن الصين ستحتاج لإنفاق 500 مليار دولار سنوياً على واردات النفط الخام بحلول عام 2020، إذ من المرجح أن تتجاوز بكين الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستورد للنفط في 2017.

وتوقعت الشركة ارتفاع إجمالي واردات الصين إلى 9.2 مليون برميل يومياً بحلول 2020 من 2.5 مليون برميل يومياً في 2005، وانخفاض واردات الولايات المتحدة من 10.1 مليون برميل يومياً إلى 6.8 مليون برميل يومياً.

وقال وليام دربين، رئيس قسم الأسواق العالمية في "وود ماكنزي": "بحلول 2020 ستلبي الواردات 70% من إجمالي الطلب الصيني على النفط. ومن ناحية أخرى ستنخفض احتياجات الولايات المتحدة من الواردات بسبب إنتاج النفط المحكم".

وأضاف دربين أن هذا الاتجاه يعني أن كثيراً من الموردين التقليديين للولايات المتحدة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيضطرون لتحويل اهتمامهم إلى الصين.