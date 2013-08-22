ميناء مرسى البريقة الليبي يستأنف تصدير النفط خلال أيام

قال مصدر ملاحي إن ميناء مرسى البريقة الليبي، الذي قالت مصادر محلية إنه أعيد فتحه الثلاثاء قد يعاود تصدير شحنات النفط خلال الأيام القليلة المقبلة.

لكن أسوأ اضطرابات في قطاع النفط الليبي منذ الثورة الليبية التي دارت رحاها عام 2011، مازالت مستمرة بسبب إغلاق أكبر مرفأين للنفط في البلاد وهما السدر وراس لانوف منذ نحو أربعة أسابيع، بسبب احتجاجات.

وقال المصدر الملاحي إن البريقة استأنف أغلب عملياته مع وصول شحنات من الأسمدة والميثانول، لكنه لم ير أي ناقلات نفط ترسو في الميناء حتى الآن، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "نعتقد أن تصدير النفط الخام من البريقة سيبدأ خلال يومين أو ثلاثة".

وفي ميناء مرسى الحريقة الواقع في شرق ليبيا أيضا قال مشغل ناقلة النفط هيلاس ووريور التي تنتظر التحميل في الميناء إن الوضع في تغير مستمر وإن معلومات متضاربة تأتي من الميناء والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

وكانت وزارة النفط الليبية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع إعادة فتح مرسى الحريقة.