استمرار غلق مرفأي السدر والزويتينة النفطيين في ليبيا

قال نائب وزير النفط الليبي عمر الشكماك إن مرفأ السدر وهو أكبر مرفأ لتصدير النفط في ليبيا ومرفأ الزويتينة لا يزالان مغلقين.

ورغم ذلك شهدت مرافئ أخرى بعض التحسن. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية على موقعها الإلكتروني يوم الخميس إنها قلصت حالة القوة القاهرة التي أعلنتها، وذلك برفع مرفأ مرسى البريقة من القائمة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت مصادر محلية ووكلاء في وقت سابق هذا الأسبوع إن مرسى البريقة أعيد فتحه لكن لم يتم تحميل النفط بعد.

وحالة القوة القاهرة هي مصطلح قانوني يوفر غطاء لتجميد التزامات العقود ويتم إلغاء تلك الحالة بعد تغير الموقف.

وقالت مصادر ليبية وتجارية إن من المتوقع أن تصل ناقلة نفطية إلى البريقة اليوم. وأظهرت بيانات رويترز أيه.آي.أس لايف لتتبع السفن أن ناقلة الخام فاليسينا عكست اتجاهها صوب الميناء في نفس اليوم.

وأغلق مرفأ السدر لنحو أربعة أسابيع وقالت مصادر في صناعة النفط إن مرفأ راس لانوف المجاور لا يزال أيضا مغلقا.

وأدت الانقطاعات إلى أسوأ أزمة في قطاع النفط الليبي منذ الثورة في 2011، وهو ما تسبب في خفض الإنتاج والصادرات.

وقال الشكماك لرويترز إن إنتاج النفط الليبي يبلغ الآن نحو 680 ألف برميل يوميا ارتفاعا من إنتاج الأسبوع الماضي الذي يقدر بما يتراوح بين 600 ألف و630 ألف برميل يوميا.

وقال ريتشارد مالينسون المحلل في إنرجي أسبكتس إنه يقدر الإنتاج بمستوى أقل من ذلك يبلغ 560 ألف برميل يوميا والصادرات أقل من الأسابيع الأخيرة عند حوالي 290 ألف برميل يوميا.