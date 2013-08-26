التوترات السياسية ترفع خام برنت فوق 111 دولارا للبرميل

عزز خام مزيج برنت ارتفاعه فوق 111 دولارا للبرميل يوم الاثنين ليقترب من أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر بعد أن أدى تزايد التوترات بسبب هجوم يشتبه بأنه بأسلحة كيماوية في سوريا الى زيادة المخاوف من احتمال أن يؤدي تفاقم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط الى تعطيل الإمدادات.

وارتفعت أسعار النفط ايضا الى جانب الأسهم بعد ان أدى هبوط كبير في مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة يوم الجمعة الى الحد من توقعات بان يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي قريبا الحوافز.

وارتفع سعر برنت لتعاقدات أكتوبر/تشرين الأول الى 111.68 دولار وهو اعلى مستوى له منذ الثاني من أبريل/نيسان وبلغ 111.29 دولار بزيادة 25 سنتا بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الخام الأمريكي لتسليم اكتوبر/تشرين الاول 60 سنتا الى 107.02 دولار بعد ارتفاعه 0.6 في المئة الأسبوع الماضي.