برنت يكسر حاجز 112 دولاراً في أعلى مستوى منذ 6 أشهر

ارتفع سعر خام برنت إلى 112 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو ستة أشهر، فيما ارتفع النفط الأميركي فوق 106 دولارات في التعاملات الآسيوية، مع تصاعد حالة التوتر بسبب مزاعم هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا، ما يزيد من احتمالات عمل عسكري غربي في الشرق الأوسط.

واجتمعت الولايات المتحدة مع حلفائها في الأردن فيما يمكن أن يطلق عليه مجلس حرب لتحديد كيفية معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد الذي نفى استخدام أسلحة كيماوية وألقى باللوم على معارضيه.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 1.27 دولار إلى 112 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1052 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس/آذار.

فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي تسليم أكتوبر 1.03 دولار إلى 106.95 دولار للبرميل بعد أن نزلت 0.5 بالمئة في اليوم السابق، بعدما أظهرت بيانات أميركية أن طلبيات السلع المعمرة سجلت أكبر انخفاض في نحو عام.

وتدعم الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط - التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي - أسعار خام برنت، إذ يخشى المستثمرون من امتداد الأزمات في سوريا ومصر إلى بقية دول المنطقة وتأثيرها على إمدادات الخام.

وقال جوليان جيسوب، رئيس قسم بحوث السلع الأولية لدى كابيتال إيكونوميكس: "سوريا ليست منتجاً كبيراً للنفط (مثل ليبيا) ولا هي نقطة رئيسية لمرور صادرات النفط والغاز (مثل مصر)، لكن ما يدعو للقلق هو احتمال أن يؤدي التدخل الغربي في سوريا إلى صراع إقليمي واسع النطاق نظراً للدعم الذي تقدمه إيران لنظام الأسد".