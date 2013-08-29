برنت يواصل قفزاته متجاوزاً أعلى مستوى في 6 أشهر

قفز سعر مزيج برنت مسجلا أعلى مستوى في ستة أشهر الأربعاء وأكبر مكاسب على مدى يومين منذ نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أثارت تهديدات القوى الغربية بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، ردا على هجوم بأسلحة كيماوية مخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

وقفز سعر المزيج القياسي أكثر من 5%، في يومين مع بحث الإدارة الأميركية لخيارات عسكرية تشمل توجيه ضربات على مدى أيام لأهداف للحكومة السورية، بحسب رويترز.

ورغم أن سوريا ليست منتجا كبيرا للنفط فإن أي تدخل غربي هناك يمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط المضطربة التي تنتج ثلث النفط العالمي.

وقال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إن سعر برنت يمكن أن يصل إلى 150 دولارا للبرميل إذا اتسع الصراع السوري وعطل الإمدادات من المنطقة، وقد يصل خلال أيام إلى 125 دولارا مع استعداد السوق لهجوم محتمل أو استيعابه لآثاره.

وارتفعت عقود برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول 2.25 دولار إلى 116.61 دولار للبرميل عند التسوية بعدما صعد في وقت سابق إلى 117.34 دولار مسجلا أعلى مستوى في 6 أشهر.

وزاد الخام الأميركي 1.09 دولار إلى 110.10 دولار للبرميل عند التسوية. وقفزت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أكثر من 6 سنتات إلى 3.09 دولار للجالون عند التسوية.