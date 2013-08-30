السعودية ترفع إنتاج النفط لمستوى قياسي في الربع الثالث

قالت شركة استشارات الطاقة الأميركية الرائدة "بيرا" إن السعودية تتجه لضخ 10.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام في الربع الثالث من العام بزيادة مليون برميل يومياً عن الربع الثاني، وهو ما سيكون أعلى إنتاج فصلي لها على الإطلاق.

وقال جاري روس، الرئيس التنفيذي لـ"بيرا": "سبب إنتاجهم بهذا القدر بسيط. العالم بحاجة إلى النفط"، بحسب رويترز. توازن العرض والطلب الحالي في المعاملات الحاضرة لسوق النفط العالمية هو الأضيق منذ فترة طويلة. وبعثت "بيرا" بتقديراتها إلى العملاء في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتراجع إنتاج النفط الليبي من 1.4 مليون برميل يومياً إلى 250 ألف برميل يومياً فحسب، بعد أن تسببت احتجاجات في إغلاق حقول.

والسعودية أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، والبلد الوحيد الذي يملك طاقة كبيرة فائضة.

وقال روس إن حوالي 400 ألف برميل يومياً من المعروض الإضافي سيوجه لتلبية الطلب السعودي على الكهرباء خلال موسم ذروة الطلب الصيفي.

وأضاف أنه من دون زيادة أخرى هذا العام من النفط الصخري في الولايات المتحدة فإن العالم سيعاني من نقص في الخام ومزيد من الارتفاع في الأسعار.

وتابع روس "بدون زيادة النفط الصخري في الولايات المتحدة سيكون هناك نقص قدره نحو 1.5 مليون برميل يومياً في الربع الثالث وسترتفع الأسعار بشكل حاد".

وقال إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يبلغ الآن حوالي 2.5 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 900 ألف برميل يومياً في عام.