النفط الأميركي يهبط دولارين بعد قرار "العموم" البريطاني

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولارين في التعاملات المبكرة في آسيا الجمعة، متراجعة عن مستوى 107 دولارات للبرميل مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط بعد أن رفض البرلمان البريطاني اقتراحاً يدعم عملاً عسكرياً ضد سوريا.

وانخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم أكتوبر/تشرين الأول 2.05 دولار إلى 106.75 دولار للبرميل قبل أن تتعافى إلى 107.21 دولار بحلول الساعة 0:45 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت 1.39 دولار إلى 113.76 دولار للبرميل.

ويعكس رفض البرلمان البريطاني للاقتراح انقسامات حادة بشأن استخدام القوة العسكرية لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما تعتقد حكومات غربية أنه استخدم أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، إن أسواق النفط تتلقى حالياً إمدادات كافية ولا يوجد مبرر لأن تتخذ الوكالة إجراء على الرغم من صعود قوي للأسعار مؤخراً.