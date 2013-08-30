واردات اليابان من النفط الإيراني تقفز 38.3% في يوليو

أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن واردات اليابان من النفط الخام من إيران في يوليو/تموز قفزت بنسبة 38.3% عن الشهر السابق متجاوزة 172 ألف برميل يومياً.

ولم تستورد اليابان نفطاً من إيران في يوليو 2012 للمرة الأولى منذ عام 1981، مع كبح ثالث أكبر مشتر للنفط الإيراني شهيته لتفادي خرق عقوبات للاتحاد الأوروبي، بحسب رويترز.

وارتفعت واردات اليابان من البلد العضو بمنظمة أوبك في يوليو للشهر الثالث على التوالي على أساس سنوي لتعويض تخفيضات حادة في إبريل/نيسان بسبب شكوك بشأن التأمين السيادي على الناقلات التي تحمل الخام الإيراني.