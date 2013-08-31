مسؤول أميركي: العقوبات أفقدت إيران 58% من عائدات النفط

قال مسؤول أميركي رفيع إن عائدات إيران من مبيعات النفط انخفضت 58% منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على طهران في عام 2011 بسبب البرنامج النووي الإيراني المثير للجدال.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية السياسة المتصلة بالعقوبات، أن عائدات إيران الشهرية من مبيعات النفط الخام بلغت في المتوسط ما يقدر بنحو 4.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، منخفضة من 6.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق ومقارنة بـ8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2011.

وقال المسؤول الأميركي الرفيع إن تقييم العقوبات على أساس بيانات الجمارك من البلدان المستهلكة للنفط أظهر أن 1.5 مليار دولار من عائدات طهران النفطية تجمعت في الحسابات، وهي مبالغ تجد إيران صعوبة في الوصول إليها.

وأضاف المسؤول "جزء كبير من عائدات الحكومة الإيرانية يتراكم وسيبقى غير مستغل في حسابات بالخارج، وليس من المحتمل تحويله لتمويل واردات إيرانية في المستقبل ما عدا التجارة لأغراض إنسانية".

وأكد المصدر أن إيران لا تستطيع استخدام أغلب احتياطياتها من العملة الصعبة إلا في التجارة الثنائية مع بضع بلدان تستورد النفط الإيراني، وهي الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا والهند.

وقد كان فقدان عائدات بيع النفط مدمراً لاقتصاد إيران، حيث هبطت قيمة عملتها الريال وقفزت بشدة مستويات التضخم والبطالة فيها.