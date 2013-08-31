"بريتيش غاز" تضخ استثمارات إضافية في مشروعاتها بمصر

أعلنت شركة "كويت إنرجي" أنها حققت اكتشافاً نفطياً جديداً في الصحراء الغربية في مصر يمكن أن يضخ ثلاثة آلاف و530 برميلاً يومياً.

ولفتت الشركة، بحسب صحيفة "الحياة"، إلى أن موقع الاكتشاف الجديد هو بئر "السالمية - 2" في منطقة الامتياز أبو سنان في الصحراء الغربية، حيث تبلغ حصتها التشغيلية من الترخيص 50%، وتعود النسبة الباقية إلى شركة بريتيش بتروليوم بنسبة 22% وشركة دوفر انفستمنتس 28%.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"كويت إنرجي" سارة أكبر، "نتوقع أن يساهم الاكتشاف الجديد بإيجابية في تعزيز الطاقة الإنتاجية للشركةن وفي تعزيز حجم الاحتياط المتوافر لديها"، معربة عن أملها في ازدهار قطاع البترول في مصر.

من جانبه، أعلن رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" طاهر عبدالرحيم، أن شركة بريتيش غاز البريطانية وجهت رسالتين إلى شركة ألبرلس لمطالبتها بطرح مناقصة لاستئجار حفار جديد للإسراع في إتمام تنفيذ مشروع تنمية آبار المرحلة "التاسعة - أ" لإنتاج نحو 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً خلال الصيف المقبل.

وأضاف عبدالرحيم أن الشركة طالبت أيضاً بطرح مناقصة لشراء معدات طويلة الأجل للمرحلة "التاسعة - ب" بقيمة 300 مليون دولار، للانتهاء من المشروع المقرر بدء الإنتاج منه بحلول عام 2015 لإنتاج 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وأشار إلى أنه تلقى تأكيداً من رئيس شركة بريتيش غاز في مصر، أرشد صوفي، يفيد بأن الشركة مستمرة في ضخ الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنمية الآبار في المنطقة، وأن إنتاج الشركة من الغاز عند أعلى مستوياته ويبلغ نحو 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، ويمثل 30% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.