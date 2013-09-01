"نفط الكويت" تضيف 536 ألف برميل لإنتاجها خلال 2013

كشفت شركة نفط الكويت أنها تمكنت من حفر 322 بئراً جديدة من حقول الكويت مقارنة بالمعدل المستهدف للعام 2013، وهو حفر 294 بئرا، وبلغ عدد الآبار التي تم حفرها لإنتاج النفط الخام 307 آبار، وذلك باستخدام 20 برجا عاملا من حقول الشركة لحفر الآبار التطويرية بالإضافة الى برجين لحفر آبار النفط الثقيل، لتضيف بذلك 536 ألف برميل يومياً لإنتاجها.

وذكرت الشركة أنه تم حفر آبار تطويرية كبريتية بلغ عددها 144 بئرا خلال 2012/2013 وبلغ عدد آبار النفط الثقيل 160، فيما بلغ عدد الآبار الاستكشافية 3 آبار. وأشارت الشركة إلى أنه تمت إضافة 536 ألف برميل يوميا عن طريق عمليات حفر وإصلاح الآبار تركيب مضخات غاطسة كهربائية للمحافظة على معدل القدرة الإنتاجية للآبار، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وذكرت أن معدل الإنتاج اليومي للغاز المصاحب والغاز الحر خلال العام المنصرم بلغ 1.528 مليار قدم مكعبة في اليوم، مقابل معدل الإنتاج المستهدف 1.430 مليار قدم مكعبة في اليوم.

وبلغ معدل الإنتاج اليومي للغاز الحر 114 مليون قدم مكعبة في اليوم، مقابل معدل الإنتاج المستهدف 120 مليون قدم مكعبة في اليوم، والجدير بالذكر أن المعدل السنوي لإنتاج الغاز الحر لهذه السنة أفضل مما تم تحقيقه خلال السنة الماضية، والبالغ 94 مليون قدم مكعبة في اليوم، وذلك نتيجة للجهود المبذولة، والتحسينات التي تمت إضافتها على وحدة الإنتاج المبكر لزيادة الإنتاج، والذي تخطى 140 مليون قدم مكعبة باليوم خلال الشهرين الأخيرين (فبراير ومارس) من السنة المالية المنتهية.

ونوهت الشركة الى أنه بدأ العمل في محطة تعزيز الغاز 160 في شهر يونيو 2012 والتي تعمل على زيادة طاقة التعامل مع الغاز المنتج لشركة نفط الكويت بـ 500 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب مما يزيد من مرونة وقابلية شبكة الغاز المنتج للتعامل مع الكميات المتوقعة من زيادة إنتاج الغاز أثناء عمليات الصيانة، وغلق محطات التعزيز الأخرى.

وأسفرت الجهود المبذولة لتقليل نسبة حرق الغاز في الحقول التابعة للشركة عن نتائج مثمرة، حيث وصلت نسبة حرق الغاز من معدل إنتاج الغاز الى 1.44% في نهاية السنة المالية 2012/2013 مقارنة بالنسبة المطلوب عدم تجاوزها والبالغة 1.45%، وقد وصلت نسبة الحرق إلى أدنى مستوى في تاريخ الشركة في شهر أغسطس وبلغت 0.55%، كما حققت الشركة نسبة حرق غاز غير مسبوقة في شمال الكويت، حيث بلغت 0.11% في شهر سبتمبر 2012، وأيضا في منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت بلغت أدنى مستويات الحرق خلال السنة في شهر ديسمبر 2012 ووصلت الى 0.18% ويرجع سبب ارتفاع نسبة حرق الغاز عما تم تحقيقه في السنة الماضية الى توقف وحدات معالجة الغاز الحمضي لفترات فاقت فترات التوقف في السنوات السابقة في شركة البترول الوطنية.