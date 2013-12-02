إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى مستويات قياسية في نوفمبر

أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج النفط الروسي الذي يعد الأضخم في العالم إلى مستوى قياسي لما بعد الحقبة السوفيتية بلغ 10.61 مليون برميل يوميا في نوفمبر من 10.59 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وبلغ الإنتاج 43.44 مليون برميل الشهر الماضي.

في المقابل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي أربعة بالمئة إلى 1.93 مليار متر مكعب يوميا.

من جهة ثانية، قالت بغداد وأنقرة إنه يتعين موافقة الحكومة المركزية في العراق على الصادرات النفطية من أي مكان في العراق. جاء ذلك في أعقاب اجتماع ثنائي استهدف نزع فتيل التوتر حول صادرات الطاقة من منطقة كردستان شبه المستقلة بالعراق.

وتريد تركيا العطشى للطاقة والمعتمدة على الاستيراد لتلبية كل حاجاتها تقريبا استيراد النفط من كردستان العراق للمساعدة في تنويع امداداتها من الطاقة وتقليص فاتورة الطاقة الضخمة البالغة 60 مليار دولار سنويا.

لكن تودد تركيا لحكومة إقليم كردستان أغضب الحكومة المركزية في بغداد التي تقول إنها الوحيدة المخولة بإدارة موارد الطاقة العراقية.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي مع وزير الطاقة التركي تانر يلدز في العاصمة العراقية إنه اتفق مع يلدز على أن اي صادرات يجب ان تكون بموافقة الحكومة العراقية وإنه سيتم بحث الآليات لتنفيذ ذلك.

وقال يلدز إن تركيا ستطلب موافقة بغداد على التصدير التجاري للنفط من منطقة كردستان العراق.