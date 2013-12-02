985 مليار ريال صادرات نفط سعودية خلال 11 شهراً

صدرت السعودية نحو 2.42 مليار برميل من النفط خلال فترة الـ11 شهرا الماضية من 2013 بلغت قيمتها 985.6 مليار ريال.

تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي انخفض إنتاج منظمة "أوبك" من النفط في نوفمبر إلى أقل من 30 مليون برميل يوميا للشهر الثاني بسبب الاحتجاجات في ليبيا، حيث تسببت الاضطرابات في ليبيا وأعمال الصيانة في نيجيريا في تعطيل إمداداتهما، الأمر الذي أثر على إنتاج أوبك هذا العام.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة لصحيفة الرياض إن المملكة صدرت نحو 2.42 مليار برميل من النفط خلال فترة الأحد عشر شهرا الماضية من 2013 بقيمة 985.6 مليار ريال.

وأضاف أن الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة يقارب 789 مليون برميل يوميا وبنسبة 24.6% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، بعد تراجع الاستهلاك المحلي إلى ما يقارب 2.3 مليون برميل يوميا مع انتهاء فترة الصيف، لافتاً إلى تحسن صادرات المملكة مع تراجع الاستهلاك المحلي وبقاء إنتاجها فوق 9.65 ملايين برميل يوميا.

وقال بن جمعة إن تأثير اتفاق إيران مع الغرب كان محدودا واستوعبته اسواق النفط، حيث عاد سعر غرب تكساس الى ما فوق 94 دولاراً يوم الثلاثاء الماضي قبل ان يتراجع بعد ذلك متأثرا بارتفاع المخزون الأميركي.

أما برنت فواصل ارتفاعه الى فوق 110 دولارات لتتسع الفجوة مرة أخرى بين السعرين لتصل الى اكثر من 18 دولاراً، بعد ان كان من 2 الى 3 دولارات في اغسطس، مع أن أساسيات السوق لا تدعم ذلك ولكن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا أجج ارتفاع سعر برنت.

وذكر ابن جمعة أن انتاج ايران هذا العام قد انخفض في سبتمبر الى 2.58 مليون برميل يوميا والاقل منذ مايو 1989، مشيرا إلى أن تخفيف الحظر على صادرات ايران سوف يرفع من صادراتها بكمية محدودة، من المتوقع ألا تتجاوز 450 الف برميل يوميا حسب بعض التوقعات.

وبين ان صادرات ايران الحالية في نطاق 750 الف مليون برميل، وهي غير قادرة على رفع صادراتها بشكل سريع بعد اغلاق بعض آبارها وما تواجهه من مشاكل اقتصادية مع ارتفاع معروض النفط في الاسواق العالمية وتباطؤ الطلب العالمي.

وتوقع ابن جمعة في هذا الخصوص ان تحتفظ الاوبك بسقف انتاجها الحالي عند 30 مليون برميل يوميا وان تبقى اسعار نفط غرب تكساس في نطاق 90 دولاراً في الاشهر القادمة، بينما سعر برنت سوف يبقى في نطاق 108 دولارات حتى تهدأ الحالة في ليبيا.