النعيمي: سوق النفط في أفضل أوضاعها والسعر الحالي مناسب

قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي إن الطلب على الخام جيد، وإن السعر الحالي قرب 110 دولارات للبرميل هو السعر المناسب.

وأضاف للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع أوبك يوم الأربعاء، أن السوق في أفضل أوضاعها، والطلب جيد والنمو الاقتصادي يتحسن.

وتابع أن السوق كبيرة وأن الجميع سيضخون كل ما يستطيعون لتلبية الطلب.

وتشير التصريحات إلى أن أوبك ستبقي على الأرجح سقف الانتاج عند 30 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام القادم كما هو متوقع على نطاق واسع.

على جانب أخر، قفزت العقود الآجلة لمزيج برنت خام القياس الأوروبي أمس الاثنين مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر بدعم في البداية من بيانات بشأن نمو قطاع الصناعات التحويلية في كل من الصين والولايات المتحدة وعززت مكاسبها بعد تقارير عن إلغاء شحنات روسية.

وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.76 دولار إلى 111.45 دولار للبرميل عند التسوية بعدما سجلت أعلى مستوى في الجلسة بلغ 112.34 دولار للبرميل، وصعد الخام الأمريكي 1.10 دولار إلى 93.82 دولار للبرميل.