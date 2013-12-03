قطاع النفط الليبي يخسر 6.5 مليار دولار بسبب الاضطرابات

قال عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي إن بلاده تنتج حاليا 224 ألف برميل يوميا من النفط، تستخدم نصفها تقريبا في مصفاة الزاوية وتترك 130 ألف برميل يوميا للتصدير، مضيفاً أن ليبيا خسرت إيرادات نفطية بنحو 6.5 مليار دولار منذ تصاعد الاضطرابات في حقول النفط والمرافئ في فترة الصيف.

وأغلقت ميليشيات وأقليات سياسية ورجال قبائل يطالبون بنصيب أكبر من ثروة البلاد النفطية ومزيد من النفوذ السياسي معظم حقول النفط ومرافئ التصدير وهو ما أدى إلى هبوط الإنتاج من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو.

وأشار الشكماك إلى أن الإنتاج ارتفع من مستوى 172 ألف برميل يوميا قبل أسبوعين حين أنهى محتجون من الأقلية الأمازيغية يطالبون بمزيد من الحقوق السياسية إضرابا في مرفأ مليتة النفطي.

ويقع مرفأ مليتة غربي العاصمة طرابلس وتملكه إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، لكن لا يزال محتجون يطالبون بمزيد من الاستقلال لمنطقتهم الشرقية يغلقون أربعة مرافئ.

وقال الشكماك إن الصادرات لا تزال عند نحو 130 ألف برميل يوميا إذ ان المؤسسة الوطنية للنفط تحول الخام من مرفأ البريقة في الشرق لتغذية مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا والتي تمد طرابلس بالبنزين.

وكانت الزاوية وهي ثاني أكبر مصفاة في ليبيا تحصل على الخام من حقل الشرارة الجنوبي الذي أغلقه محتجون في أكتوبر.

وأكد الشكماك إن ليبيا البلد العضو في منظمة أوبك خسرت إيرادات نفطية تساوي أكثر من ثمانية مليارات دينار ليبي (6.5 مليار دولار) منذ تصاعد الإضرابات في حقول النفط والمرافئ في فترة الصيف.

وذكر أن ليبيا مضطرة أيضا لتعزيز واردات المنتجات النفطية لتلبية الطلب المحلي.

وأوضح مسؤولون إن ليبيا تخطط لاستيراد الغاز من الجزائر لتلبية الطلب المحلي الذي يزيد في الشتاء.

وقال الشكماك إن العلاقات التسويقية للمؤسسة الوطنية للنفط تضررت أيضا بسبب الاضرابات ولا تستطيع المؤسسة الوفاء بالتزاماتها ولذا يسعى العملاء للبحث عن موردين آخرين.