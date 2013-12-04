إيران: سنضخ 4 ملايين برميل حتى لو وصل السعر 20 دولاراً

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن إيران سترفع إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية العام المقبل حتى إذا انخفض سعر البرميل إلى 20 دولاراً للبرميل.

وصرّح لصحافيين إيرانيين بالفارسية قبل اجتماع أوبك اليوم الأربعاء: "تحت أي ظروف سنصل إلى 4 ملايين برميل يومياً حتى إذا هوت الأسعار إلى 20 دولاراً للبرميل"، مضيفاً "لن نتخلى عن حقوقنا في هذا الشأن".

وقال زنغنه: "أوبك أكثر وعياً"، وعادة ما تفسح المجال أمام الدول التي يتعرض انتاجها لانتكاسات.

وانخفض إنتاج النفط الإيراني نحو مليون برميل يومياً بعد فرض عقوبات على قطاعات تجارة النفط والبنوك والتأمين البحري العام الماضي.

وتوصلت إيران و6 قوى عالمية الشهر الماضي إلى اتفاق نووي لمدة 6 أشهر قد يتم تثبيته في العام المقبل إذا التزمت إيران بتعهداتها بتقليص قدرات تخصيب اليورانيوم. وبلغ إنتاج النفط الإيراني 2.65 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

إلى ذلك، حددت إيران أسماء 7 شركات نفط غربية تريدها أن تستثمر في قطاع النفط والغاز الإيراني الضخم بعد رفع العقوبات الدولية.

وذكر زنغنه بالترتيب: "توتال الفرنسية، وشل البريطانية الهولندية، وإيني الإيطالية، وشتات أويل النرويجية، وبي.بي البريطانية، وإكسون وكونوكو الأميركيتين".

وأبلغ الصحافيين خلال اجتماع لمنظمة أوبك أنه يجري محادثات بالفعل مع بعض الشركات لكن ليس من بينها شركات أميركية حتى الآن.

وقال زنغنه: "ليس لدينا قيود على الشركات الأميركية، قبل 20 عاماً كانت هناك قيود عليها من الإدارة الأميركية نفسها، فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات في إيران ليست لدينا أي قيود." ولم يذكر زنغنه أي شركات روسية أو صينية أو يابانية أو من دول أخرى.

