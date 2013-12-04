مسؤول: إيران تحتاج ستة أشهر لإنتاج 4 ملايين برميل يوميا

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة يوم أمس الثلاثاء إن إيران تحتاج ‭ ‬إلى ستة أشهر بعد رفع العقوبات للعودة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة من النفط عند مستوى أربعة ملايين برميل يوميا.

وأضاف أن حقول النفط الإيرانية لا تعاني من مشكلات فنية جراء العقوبات التي تسببت في هبوط إنتاج البلاد النفطي مليون برميل يوميا إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وقال زنكنة للصحافيين لدى وصوله إلى فيينا لحضور اجتماع منظمة أوبك يوم الأربعاء إنه يأمل في زيادة صادرات إيران النفطية في عام 2014 من المستويات الحالية البالغة نحو 1.2 مليون برميل يوميا.

وردا على سؤال عما إذا كان أعضاء آخرون في أوبك سيقلصون الإنتاج لإتاحة مجال أمام عودة إيران إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قال زنكنة "هذا هو المتبع".

وقال وزراء أوبك إنهم سيبقون على سقف إنتاج المنظمة بدون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام القادم.