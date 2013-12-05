أوبك: الطلب على النفط سيزيد مليون برميل يومياً بـ2014

جددت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس، ولاية أمينها العام عبدالله البدري لمدة سنة واحدة، في وقت قررت فيه الإبقاء على سقف إنتاجها المحدد بـ30 مليون برميل يومياً، وفقاً لوكالة كونا الكويتية.

وأكد رئيس مؤتمر منظمة أوبك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، مصطفى الشمالي، أن سوق النفط العالمية بدأت تتعافى تدريجياً من الحالة الاقتصادية الصعبة التي مرت بها في السنوات القليلة الماضية، إلا أن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي لا تزال بطيئة نتيجة التحديات التي يواجهها.

وقال الشمالي في كلمة لدى افتتاح الاجتماع الوزاري الـ164 للمنظمة، إن المنظمة ستواصل جهودها في مراقبة أوضاع سوق النفط العالمية عن كثب بهدف ضمان استقرار السوق.

وأوضح أن الأشهر الستة التي أعقبت الاجتماع الوزاري الأخير لدول أوبك في مايو الماضي، شهدت استقرار سوق النفط بشكل متزايد، وهو ما يعد انعكاساً تدريجياً لانتعاش الاقتصاد العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، إضافة إلى وجود توقعات بحدوث نمو مماثل في دول أخرى مثل الصين والبرازيل.

كما توقع الشمالي أن يرتفع النمو الاقتصادي العالمي من 2.9% خلال العام الجاري إلى 3.5% عام 2014، وأن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بواقع مليون برميل يومياً.

وتوقع أيضاً ارتفاع إمدادات النفط من خارج أوبك في عام 2014 بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك بفضل النمو الاقتصادي المتوقع في كل من أميركا الشمالية والبرازيل.

ولفت إلى أن سعر سلة خامات أوبك استقر خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل يزيد على 105 دولارات للبرميل للفترة الممتدة من يونيو إلى نوفمبر.