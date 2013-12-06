النعيمي: دائما ما يتحمل "الخليج" مسؤولية أسعار النفط

قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، إن تثبيت منظمة "أوبك" إنتاجها عند 30 مليون برميل يومياً سيزيد الطلب على النفط في العام المقبل نحول مليون برميل يومياً.

ووفقاً لصحيفة "الحياة"، أوضح النعيمي أن طفرة النفط الصخري تستطيع أن تذهب في اتجاهين في غضون سنتين أو ثلاث، لأن كميات كبيرة من هذا النفط يصعب استخراجها.

وأضاف "نحن لا نعرف ماذا سيحدث في الموضوع البيئي ومسألة استغلال مخزون المياه والبتروكيماويات التي تستعمل لإنتاج النفط الصخري، طالما هناك مخزون نفطي في العالم في الأرض سيبحث العلماء عن طريق التكنولوجيا عن وسيلة لاستخراجه، واليوم سهلت التكنولوجيا استخراج النفط".

وحول ما إذا كان يتوقع أن يبقى سعر النفط بالمستوى الحالي عند 105 - 106 دولارات للبرميل، قال: "في الحقيقة هذا المستوى مستقر منذ سنتين ويبلغ أحياناً 95 دولاراً، وليست الدول المصدرة للنفط هي المحتاجة وحدها لهذا المستوى من السعر، بل أيضاً الدول خارج أوبك. وأهم من هؤلاء كلهم الشركات النفطية، لأنها عندما تنظر إلى المستقبل فعليها أن تجد عائدات مربحة لاستثماراتها الضخمة".

وعن دور السعودية في حماية مستوى السعر بتكييف إنتاجها كي لا يتراجع سعر البرميل، قال: "هذا غير صحيح، السعودية تلبي طلباً عندما ينخفض معروض النفط في أي مكان، وهذا يختلف عن القيام بأي خطوة إنتاجية عندما ينخفض السعر".

وبين أنه عندما ينخفض السعر يفترض أن تكون دول أوبك جادة وتتوصل إلى اتفاق جماعي حقيقي على الخفض. وعلمنا التاريخ عند الاتفاق على خفض الإنتاج أن لا أحد يخفض إنتاجه إلا دول الخليج الأربع (السعودية والكويت والإمارات وقطر)، فلماذا نحمل مسؤولية الحفاظ على السعر لهذه الدول فيما الباقون غير راضين بالمشاركة؟".

وعن تكهنات عديدة بتراجع سعر النفط إذا رفعت العقوبات عن إيران قال النعيمي: "هناك قاعدة، إذا زاد العرض عن الطلب ينخفض السعر، ولكن من يعرف إذا عاد إنتاج إيران أو العراق أو ليبيا وثمة دولة أخرى واجهت خفضاً لسبب من الطبيعة أو السياسة؟ في المبدأ لكل منتج حصة في السوق ولا يمكن لأحد التكهن ماذا يحدث في أي مكان".

وعن قول صحيفة "فايننشال تايمز" إن السعودية لن تزيد طاقتها الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يومياً، قال: "نحن نستطيع أن نرفع طاقتنا الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يومياً، ولكن ليس هناك سبب لذلك، فتوقعاتنا المستقبلية في السنوات المقبلة لا تشير إلى حاجة إلى هذه الكميات، ونحن نخطط وفق تقويمنا للنمو في العالم. ليست هناك حاجة الآن للاستثمار في رفع طاقتنا إلى 15 مليون برميل ونحن نبيع 10 ملايين برميل من النفط، فقدرتنا الإنتاجية الحالية هي 12.5 مليون برميل يومياً، ونحن نحافظ عليها".

وأضاف "إنتاجنا كان في نوفمبر 9.7 مليون برميل يومياً، وجرى الخفض من 10 ملايين برميل يومياً بسبب التغييرات في الاستهلاك الداخلي الذي يرتفع جداً خلال الصيف وينخفض الآن، ولكن الصادرات لم تتغير، وتبلغ بين 7.5 مليون برميل يومياً و8 ملايين".