محلل: صادرات أوبك ستزيد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة

قال محلل بارز في صناعة النقل البحري إن صادرات أعضاء منظمة أوبك المحمولة بحراً من النفط الخام ماعدا أنغولا والإكوادور ستزيد 710 آلاف برميل يومياً خلال فترة الأربعة أسابيع التي تنتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر.

وقالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية في أحدث تقرير لها إن صادرات النفط الخام المحمولة بحراً لأعضاء أوبك ستزيد في فترة الأربعة أسابيع في المتوسط إلى 24.22 مليون برميل من 23.51 مليون برميل يومياً في الأربعة أسابيع حتى الثالث والعشرين من نوفمبر.

وتضخ منظمة أوبك أكثر من ثلث النفط في العالم. وفي اجتماع في فيينا هذا الأسبوع، أبقت أوبك على سقف إنتاجها المستهدف دونما تغيير 30 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2014.