أول "أطلس" سعودي يكشف عن مصادر الطاقة المتجددة بالمملكة

تكشف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 18 ديسمبر الجاري، عن أهم مصادر الطاقة المتجددة في المملكة وتوجهاتها الإستراتيجية، في إطار مشروع اقتصادي أعدته المدينة مؤخراً بمشاركة خبرات محلية ودولية متخصّصة في أمور الطاقة.

وتتطلع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من خلال هذا المشروع إلى توجيه وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة المتجددة بالمملكة، والاستفادة من الطاقات والإمكانات الكامنة التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح، ورسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة التي ستتاح البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بها.

وسيقام حفل بهذه المناسبة بحضور رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ونائب مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة الدكتور خالد السليمان، وجمع من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة من داخل المملكة وخارجها، لتسليط الضوء أكثر على أبرز ملامح هذا المشروع في خدمة قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة.

ويشمل الحفل تنظيم حلقتي نقاش بعنوان "كيف يمكن للمطوّرين والمموّلين استخدام بيانات موارد الطاقة الشمسية" يرأسها رئيس فريق الإستراتيجية بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور إبراهيم بابللي، والثانية بعنوان" كيف تدعم بيانات موارد الطاقة الشمسية الأبحاث والتطوير" ويرأسها الأستاذ المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور رمزي عبيد، لبحث الجوانب الفنية لمشروع أطلس الطاقة المتجددة واستخداماته وكيف توظيفه والاستفادة منه بالنسبة لكافة الأطراف أصحاب المصلحة.

وسيتم خلال الحفل تكريم الشركاء الذين أسهموا في انجاز مشروع أطلس مصادر الطاقة المتجددة بالمملكة، تقديراً من المدينة للشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع مختلف الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بدعم ملف الطاقة المتجددة في المملكة وللجهود التي بذلت من أجل أن يرى هذا المشروع الضخم النور.

ومشروع " أطلس" هو ثمرة تعاون مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مع العديد من الجهات المحلية والخبرات الدولية المهتمة والمعنية بتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة بالمملكة.