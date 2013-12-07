بي.بي تدخل في شراكة بمشروع خط أنابيب للغاز بأذربيجان

قال مسؤولون ومصادر في قطاع الطاقة إن شركة بي.بي وافقت على الدخول في شراكة مع شركة سوكار الحكومية للطاقة في أذربيحان في مشروع خط أنابيب عبر الأناضول للغاز الطبيعي (تاناب).

وأضافت المصادر قولها إن سوكار التي تحوز الآن حصة 80% في مشروع تاناب ستبيع 12% من حصتها في مشروع أنابيب تاناب الذي سيمتد من الحدود بين تركيا وجورجيا إلى حدود تركيا مع أوروبا وتتراوح تكاليفه بين 8 مليارات دولار و10 مليارات. وتملك تركيا حصة 20% الباقية في المشروع.

ومن المقرر أن يبدأ تاناب نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من حقل شاه دنيز-2 الاذربيجاني في البحر الأسود وهو من أكبر حقول الغاز في العالم ابتداء من عام 2019.

وقالت المصادر إن بي.بي تريد زيادة أخرى في حصتها في المشروع فضلا عن الـ12% التي اتفقت عليها. ورفضت بي.بي وسوكار كلتاهما التعقيب.

وقال مصدر قريب من الصفقة إنه "إذا رفضت شتات أويل وتوتال الحصص التي عرضت عليهما في تاناب فإن بي.بي قد تشتري المزيد وترفع حصتها إلى 29%."

وكانت سوكار اقترحت بيع حصة 29% في تاناب الى شركة النفط النرويجية شتات أويل وتوتال الفرنسية وبي.بي التي شاركت جميعا في كونسرتيوم شاه دنيز".

وعرض على كل من بي.بي وشتات أويل حصة 12% وكان من المتوقع أن تشتري توتال 5% لكن المصادر تقول إن شتات أويل وتوتال قد تفضلان شراء حصص أصغر أو قد تنسحبان تماما من الشراكة في المشروع. وسيمهد هذا الطريق أمام بي.بي وتركيا لتحقيق زيادة أخرى في حصتيهما وهو ما تسعيان إليه.

وقال مسؤول في قطاع الطاقة "تركيا حريصة على زيادة حصتها وتدرس الآن الآثار المحتملة لمثل هذه الخطوة".

وتريد سوكار إرسال الغاز إلى أوروبا أملا في أن تستغل رغبة العواصم الأوروبية في تنويع مصادر إمداداتها بعيدا عن روسيا بعد "حروب الغاز" بينها وبن أوكرانيا في عامي 2006 و2009.