شركتا غاز بريطانية وماليزية تضخان 1.6 مليار دولار بمصر

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل أنه يجري حاليا تنفيذ منطقة حقول رشيد والبرلس التي تعد من أهم المواقع الاستراتيجية لإنتاج الغاز الطبيعي‏ في مصر، حيث بلغ إنتاجها حوالي 25% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز خلال العام 2013/2012.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع المرحلة التاسعة للحفاظ علي معدلات إنتاج الغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.6 مليار دولار تضخها شركتان بريطانية وماليزية.

ومن المخطط أن يبلغ إجمالي إنتاج المشروع حوالي 600 مليون قدم مكعب غاز يوميا، جزء منه لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار ويضيف حوالي 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا صافي لمعدلات إنتاج شركة البرلس التي تبلغ حاليا 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، وأن يدخل الإنتاج في الربع الثالث من عام 2014.

وأشار المهندس محمد المصري رئيس احدى شركات البترول إلى أن إجمالي إنتاج حقول رشيد والبرلس بلغ خلال العام المالي 2013/2012 حوالي 17 مليار قدم مكعب غاز يوميا.