إيران تخطط لتصدير غاز للعراق بـ17 مليار دولار سنوياً

قال مدير قسم التسويق في الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز، علي أميراني، إن تصدير 90 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى العراق سيحقق عوائد لإيران تبلغ 17 مليار دولار سنوياً.

وقال أميراني في تصريح له إنه تم وضع نص نهائي لاتفاقية صادرات الغاز إلى بغداد بحوالي 40 مليون متر مكعب، مضيفاً أن اتفاقية تصدير الغاز إلى البصرة ستحسم أيضاً خلال الأسابيع المقبلة، مما يرفع حجم تصدير الغاز إلى العراق إلى 90 مليون متر مكعب.

وقال إن طول خط أنابيب الغاز إلى مدينة بغداد سيبلغ 227 كيلومتراً داخل الأراضي الإيرانية، مضيفاً أنه يجري حالياً مد خط أنابيب طوارئ بطول 97 كيلومتراً لتسريع تنفيذ المشروع.

وأوضح أنه سيتم توفير الغاز الذي تحتاجه المحطات العراقية الرئيسية الخمس لتوليد الكهرباء من خلال تنفيذ المرحلة الأولى لهذه الاتفاقية، أي صادرات الغاز الي بغداد كما سيتم توفير 30 إلى 35 بالمئة من الغاز الذي يحتاجه العراق و65 إلى 70 بالمئة من الطاقة الكهربائية لبغداد من خلال استخدام الغاز الإيراني.