استثمار سعودي بـ10 مليارات دولار لتوليد الكهرباء بمصر

كشف وزير التنمية المحلية المصري اللواء عادل لبيب أنه سيتم إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة في مصر بكلفة قدرها 10 مليارات دولار.

وقال لبيب في بيان له نشرته صحيفة الرياض، إن إحدى الشركات السعودية (فضل عدم ذكر اسمها الآن) هي التي ستتولى إقامة هذه المصانع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة.

وأوضح لبيب أن هذه المصانع ستقوم بتزويد شبكة الكهرباء بحوالي 450 ميغاوات من الكهرباء يوميا، بالإضافة إلى إنتاج الأسمدة العضوية وغيرها من المنتجات الأخرى، لافتا إلى أنه سيتم توزيع المصانع العشرة على مختلف محافظات الجمهورية، وسيكون النصيب الأكبر لمحافظة القاهرة حيث سيتم إنشاء مصنعين بها يستوعبان قمامة القاهرة والقليوبية.

وقال: "إنه سيتم إنشاء مصنع بالإسكندرية وآخر بالجيزة يستوعب قمامة الجيزة والفيوم، فضلا عن مصنعين بالصعيد أحدهما يغطى محافظات (قنا، والأقصر، وسوهاج)، والآخر يغطي محافظات (المنيا، وأسيوط، وبني سويف)، ومصنع آخر يغطي مدن القناة (بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية)، وثلاثة مصانع تغطي محافظات الوجه البحري، ليستوعب الأول منها قمامة محافظات (الشرقية، والدقهلية، ودمياط)، والثاني لتغطية محافظات (كفر الشيخ، والبحيرة، والغربية).

ونوه لبيب إلى أن هذه المصانع ستقوم بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء بإنتاج الأسمدة من القمامة، وأيضا إنتاج الأسقف الصناعية، مضيفا أن هذه المصانع ستكون متكاملة وتعتمد على التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة، إلى جانب أنه بإقامة هذه المصانع تستطيع الدولة تحقيق العديد من الأهداف لعل أهمها التخلص من مشكلة القمامة المزمنة، ودعم شبكة الكهرباء الوطنية، فضلا عن توفير الأسمدة العضوية للمزارعين.

وبين أن المصانع العشرة ستتيح فرص عمل جديدة لشباب المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المصانع بحيث تكون في أماكن قريبة من المدافن الصحية للقمامة في هذه المحافظات، وذلك لتسهيل تجميع أكبر قدر ممكن من القمامة وتزويد المصانع بها، كما سيتم مراعاة أن تكون في مواقع حيوية قريبة من المدن التي يكثر بها السكان وفي مناطق تتوسط المحافظات، لافتا إلى أن المصنع الواحد سيحتاج إلى مساحة من الأرض تقدر بحوالي 100 ألف متر مربع.