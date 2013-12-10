اتفاق باكستاني ـ إيراني لتنفيذ مشروع خط أنابيب للغاز

أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء، أنها اتفقت مع إيران على الإسراع بتنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل الغاز تأجل كثيراً ويهدف لربط حقل الغاز بارس الجنوبي بباكستان.

وتعارض الولايات المتحدة مشروع خط الأنابيب الذي يُكلف 7.5 مليار دولار لأنه قد يخرق العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقالت باكستان إن الجانبين سيعجلان بالعمل على إنهاء مد خط الأنابيب. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "جرى الاتفاق على عقد اجتماع بين الخبراء من الجانبين قريبا لاستعراض سبل تسريع العمل في خط الأنابيب".

ولم يذكر البيان توقيت استكمال مد الخط. واتفقت إيران والقوى العالمية الست الشهر الماضي على تقييد البرنامج النووي لطهران مقابل تخفيف العقوبات في اتفاق تاريخي يعتبر الخطوة الأولى لتسوية النزاع الدائر منذ 10 أعوام.

وتحتاج باكستان إلى خط الأنابيب من جارتها إيران صاحبة أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العام لتخفيف حدة عجز الطاقة الذي يكبل الاقتصاد.

لكنها لم تحرز تقدما يذكر في الجزء الخاص بها من الخط بسبب نقص التمويل وتحذيرات من انتهاك العقوبات الأميركية.

وأنفقت إيران مئات الملايين من الدولارات وأوشكت على الانتهاء من الجزء الخاص بها من خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 900 كيلومتر حتى الحدود الباكستانية. وبموجب العقد تصدر إيران 21.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى باكستان بداية من العام المقبل.

