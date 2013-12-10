الكويت: أسعار النفط لن تكون أقل من 100 دولار

ذكرت وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية ومحافظ الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، نوال الفزيع أن أسعار النفط لن تقل عن مستوى 100 دولار خلال العام المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا، أوضحت الفزيع، على هامش الندوة الفنية السنوية للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، أن التوقع للأسعار في العام الجديد أمر صعب لكن المصادر الاقتصادية ترى أن الاسعار لن تنخفض عن مستوى 100 دولار.

وأفادت بأن الأسعار ستظل في هذا المستوى ما لم تحدث تطورات كبيرة كإمدادات كبيرة أو انخفاض حاد في الطلب أو انهيار في الوضع الاقتصادي العالمي.

ولفتت إلى أن الاجتماع المقبل لوزراء أوبك سيكون في يونيو وسينظر للأوضاع في السوق النفطية خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2014 مشيرة إلى أن التوقعات تؤكد أن هناك نموا اقتصاديا في عام 2014 في السوق العالمي وأنه سيكون أفضل من عام 2013.

وقالت إن هناك توقعات بنمو الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا في 2014 وهي نفس الزيادة تقريبا في 2013 مبينة أن هناك توقعات بزيادة الامدادات من خارج اوبك وخصوصا من النفط الصخري من الولايات المتحدة لذا سيكون الطلب على نفط اوبك في نفس مستواه الحالي.