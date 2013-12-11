إنتاج النفط الأميركي يقفز لأعلى مستوى له في 25 عاماً

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أحدث تقرير شهري لتوقعاتها للطاقة يوم الثلاثاء، إن متوسط إنتاج النفط الأميركي سجل في نوفمبر أعلى مستوى في 25 عاما بوصوله إلى 8 ملايين برميل يوميا.

وتتوقع الإدارة أن يصل إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا العام القادم، مع نمو الإنتاج من حقول باكن وايجل فورد وبرميان.

وترى إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج النفط الأميركي من الحقول البحرية في خليج المكسيك سيصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا العام القادم.

وقالت الإدارة إن إنتاج الولايات المتحدة من المكامن الصخرية سيواصل النمو وسيرتفع إنتاج النفط بنسبة 25 بالمئة والغاز الطبيعي بنسبة 13 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بالمستوى قبل عام.

وأظهرت توقعات الإدارة أن إنتاج النفط من المكامن الصخرية الأسرع تطورا سيرتفع بأكثر من 50 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق ومن المتوقع أن يصل حينئذ إنتاج منطقة باكن التي يقع معظمها في نورث داكوتا إلى مليون برميل يوميا لأول مرة في تاريخها.

وتتوقع الإدارة ارتفاع إنتاج باكن بواقع 25 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني إلى 1.025 مليون برميل يوميا بزيادة 258 ألف برميل يوميا عن مستواه قبل عام.