برنت فوق 109 دولارات مع توقعات بانخفاض مخزون الخام

استقر برنت فوق 109 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء، مع تركيز المتعاملين على تقليص فرق السعر مع الخام الأميركي قبيل صدور بيانات أميركية من المتوقع أن تظهر انخفاضا في مخزون الخام.

وتقلصت العلاوة السعرية لبرنت فوق عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو ثمانية دولارات منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني، متأثرة بتغييرات في تدفقات خطوط الأنابيب قد تخفف فائض المعروض بنقطة التسليم لعقود الخام الأميركي في كاشنج بولاية أوكلاهوما، بينما قد تنخفض مخزونات الخام على مستوى الولايات المتحدة ككل للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 0234 بتوقيت جرينش تراجع خام برنت تسليم يناير كانون الثاني سنتين إلى 109.36 دولار للبرميل، بعد أن أغلق منخفضا بمقدار سنت واحد يوم الثلاثاء.

واستقرت عقود الخام الأميركي تسليم يناير كانون الثاني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع مسجلة 98.42 دولار بانخفاض تسعة سنتات بعد زيادة 1.2 بالمئة في اليوم السابق.

وقال يوسكي سيتا مدير مبيعات السلع الأولية لدى نيو-إدج اليابان "فرق السعر تقلص سريعا. أعتقد أن عمليات الشراء في خام غرب تكساس بلغت مداها" مضيفا أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة مازالت عند أعلى مستوياتها في عشر سنوات وأن الإنتاج في زيادة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ أعلى مستوياته في 25 عاما في نوفمبر تشرين الثاني عند متوسط قدره ثمانية ملايين برميل يوميا.