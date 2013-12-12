مخزونات أميركا النفطية تسجل أكبر هبوط أسبوعي

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض أسبوعي في عام لتصل إلى 375 مليون برميل.

وهذا الهبوط أكبر كثيرا من التوقعات والذي أشار إلى انخفاض قدره 3 ملايين برميل ومن الانخفاض الذي أورده تقرير معهد البترول الأميركي والبالغ 7.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الواردات التجارية من النفط الخام في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر هبطت بمقدار 950 ألف برميل لتصل إلى 6.9 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ يناير 2000 .

وزاد إنتاج النفط الأميركي 64 ألف برميل إلى 8.1 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ 1988 .

وبفضل ثورة النفط الصخري أنهى إنتاج النفط الأميركي على غير المتوقع اتجاها نزوليا طويلا كان بدأ في عقد الثمانينات واتجه للصعود بحلول عام 2010 .

وأظهرت بيانات سابقة من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط تخطى مستوى 8 ملايين برميل يوميا في نوفمبر للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 1989 وتجاوز الواردات لأول مرة في حوالي عقدين.

وأشارت بيانات الإدارة التي صدرت أيضا إلى أن مخزونات البنزين الأميركية سجلت زيادة أسبوعية بلغت 6.7 مليون برميل هي الأكبر منذ يناير بما في ذلك زيادة قدرها 3 ملايين برميل في منطقة الساحل الشرقي. وكان محللون قد توقعوا ارتفاعا قدره 1.8 مليون برميل فقط.

وبهذه الزيادة وصلت مخزونات البنزين الأميركية إلى 219 مليون برميل مرتفعة مليونا برميل عن مستوياتها قبل عام.

