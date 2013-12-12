"توتال" توقع اتفاقاً لاستكشاف النفط في مياه عمان

قالت توتال الفرنسية في بيان اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقاً للتنقيب عن النفط وتقاسم إنتاجه في المياه العميقة قبالة سواحل سلطنة عمان.

ويتعلق الاتفاق بالرقعة 41 التي تقع قبالة الساحل العماني شمال غربي العاصمة مسقط وتغطي نحو 24 ألف كيلومتر مربع على أعماق بين 30 مترا و3 آلاف متر.

وقال أرنو بروياك مدير التنقيب في الشرق الأوسط لدى توتال ينسجم هذا الاستحواذ مع استراتيجية التنقيب الطموح لتوتال والتي تركز على الأحواض البكر والمشاريع الجديدة الواعدة.

بالنسبة لتوتال يعزز هذا المشروع الجديد بالمياه العميقة لعمان إضافات أخرى لمحفظة التنقيب لدينا في الفترة الأخيرة." وقالت توتال إن من المتوقع بدء أعمال التنقيب في 2014.