صادرات أوبك ترتفع 380 ألف برميل يوميا في 4 أسابيع

قالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية التي تتابع شحنات النفط المستقبلية اليوم الخميس إن الصادرات المنقولة بحراً من منظمة أوبك - مع استبعاد انجولا والاكوادور- ستزيد بمقدار 380 ألف برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 28 ديسمبر.

وأضافت المؤسسة في أحدث تقديراتها الأسبوعية أن متوسط صادرات المنظمة سيصل إلى 24.14 مليون برميل يوميا مقارنة مع 23.76 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة المنتهية في الثلاثين من نوفمبر.

وتضخ أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) أكثر من ثلث النفط في العالم.

واتفقت المنظمة التي تضم 12 دولة في اجتماع في فيينا الأسبوع الماضي الإبقاء على السقف الرسمي لإنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الأول من 2014 .

